Minderjährige Diebe in Dreiborn untergebracht

Nach gewaltsamen Diebstählen wurden vier minderjährige Verdächtige ermittelt. Einer wurde in der geschlossenen Einheit in Dreiborn untergebracht, drei in der halb-offenen.

(SH) – Gleich zwei Personen wurden am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr bei der Polizei vorstellig, nachdem sie in Kayl und Esch/Alzette Opfer von gewaltsamen Diebstählen geworden waren, bei denen die Verdächtigen in Gruppen gehandelt hatten. Eine polizeiliche Fahndung hat es in der Folge ermöglicht, eine Gruppe zu identifizieren und zu stellen.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilt, handelt es sich bei den Verdächtigen um Minderjährige. Die Staatsanwaltschaft habe sich in vier Fällen für eine Unterbringung in der geschlossenen Einheit des Centre socio-éducatif de l'Etat (Unisec) in Dreiborn entschlossen. Aus platztechnischen Gründen konnte diese Maßnahme jedoch nur in einem Fall umgesetzt werden. Die drei anderen Jugendlichen wurden demnach in der halb-offenen Einheit der Einrichtung untergebracht.

