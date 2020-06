Millimeterarbeit in 150 Metern Höhe

Präzise müssen sie arbeiten - und schwindelfrei sein: Techniker montieren noch bis Mittwochabend Nabe und Rotorblätter für das Windrad Pafebierg.

Es ist ein sonniger Morgen auf dem Pafebierg. Jean Bastendorff wirft einen prüfenden Blick nach oben, dort wo der riesenhafte Kran sich in den blauen Himmel bohrt. Auf der obersten Spitze des Krans, in 160 Meter Höhe, dreht der Propeller eines Windmessgeräts. Heute ist alles in Ordnung – nur ein laues Lüftchen weht, und so kann die Arbeit beginnen.

Jean Bastendorff ist Ingenieur bei der Société électrique de l'Our (SEO), die hier für die Tochtergesellschaft Windpower das über 200 Meter hohe Windrad auf dem Pafebierg errichtet ...