Damit am Nationalfeiertag die erste Militärparade in Kirchberg tadellos über die Bühne geht, fand am Montagabend die diesbezügliche Übung statt.

Militärparade: Üben für die Premiere

(rr/SH) - Im Gleichschritt marschieren, Haltung wahren und sich an die neuen Örtlichkeiten gewöhnen: Die Probe für die diesjährige Militärparade hatte am Montagabend einen besonderen Stellenwert. Denn wegen der Trambaustelle in der Avenue de la Liberté findet das Defilee zum Nationalfeiertag in diesem Jahr erstmals in der Avenue J. F. Kennedy in Kirchberg statt.



Rund 1.000 Soldaten, Polizisten und zivilen Einsatzkräfte werden am Sonntag um 12 Uhr von der Kreuzung der Avenue Kennedy mit der Rue des Coquelicots in Richtung Place de l'Europe marschieren, wo dann auch das Armeefest stattfindet. Die Avenue wird auf der gesamten Strecke in beide Richtungen gesperrt sein. Als Sahnehäubchen werden dieses Jahr eine Lockheed C-130 Hercules, ein Airbus A400M sowie eine McDonnell Douglas KC-10 im Tiefflug über der Avenue Kennedy zu sehen sein.