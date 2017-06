(jl) - Mit der Parade der Luxemburger Armee zu „Groussherzogsgebuertsdag“ erfolgte am Mittwochmorgen in der Garnisonsstadt Diekirch traditionell der militärische Auftakt zu den Feiern zum Nationalfeiertag.

Unter den Klängen der „Militärmusek“ inspizierte Staatssekretärin Francine Closener dabei mit Generalstabschef Romain Mancinelli und dem Kommandanten der Kaserne am Herrenberg, Col. Yves Kalmes, die Truppen einer Armee, die weiter stark gefordert bleibt.

Angesichts einer prekären Sicherheitslage mit Krisenherden im Nahen Osten, der Ukraine und Nordafrika sowie der steten Terrorgefahr in Europa muss auch Luxemburg größere Anstrengungen leisten und sich etwa an der Präsenz von Nato-Einheiten in Polen und im Baltikum beteiligen.

Hinzu kommen die Einsätze bei den Friedensmissionen im Kosovo, in Afghanistan und in Mali. 2017 weilen insgesamt 90 Soldaten im Auslandseinsatz, 2018 sollen es gar 215 sein. Daneben ist die Armee weiter mit der internen Restrukturierung beschäftigt.

Sowohl Col. Kalmes als auch Staatssekretärin Francine Closener hoben daneben aber auch die eingeleiteten Maßnahmen zur Begegnung der Rekrutierungsprobleme der Armee hervor, so etwa die Einrichtung einer Armeeschule am "Lycée technique" in Ettelbrück sowie die Eröffnung eines Informationsbüros der Armee am hauptstädtischen Boulevard royal.



Der Dank des Volkes für die vielfältigen und verlässlichen Dienste der Armee kam am Mittwoch aber auch in der Auszeichnung vieler, verdienstvoller Armeeangehöriger zum Ausdruck.