Militärjet bei Trier abgestürzt

Am Dienstagnachmittag ist ein Militärjet vom Typ F16 nördlich von Trier abgestürzt. Der Rettungseinsatz läuft.

(TJ/dpa) - Gegen 15 Uhr ist in der Gegend von Zemmer-Rodt, nördlich von Trier ein Militärjet abgestürzt. Bei dem Flugzeug soll es sich um eine F16 der US-Air Force handeln. Die Maschine sei auf der Air Base von Spangdahlem stationiert gewesen. Demnach ist die Maschine nur wenige Kilometer von ihrer Basis abgestürzt.

Die Polizei aus Trier bestätigte per Twitter, dass es wegen des Absturzes einen Polizei- und Rettungseinsatz gebe. Zudem habe der Pilot sich mit dem Schleudersitz aus der Maschine retten könne. Er sei vom Team eines Rettungshubschraubers geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sei nur leicht verletzt worden, teilte die Airbase auf ihrer Internetseite mit. Bei dem Einsatz habe es sich um eine Routineübung gehandelt.

Nach Angaben des Ortsbürgermeisters des Ortes Zemmer, Edgar Schmitt, stürzte die Maschine über einem Waldgebiet ab



Weitere Einzelheiten sowie die Absturzursache sind noch nicht bekannt.

Zemmer liegt nödlich von Trier, auf halber Strecke nach Bitburg. In Spangdahlem ist das 52. Jagdgeschwader stationiert: Es umfasst eine F16-Kampfjet-Staffel mit mindestens 24 Flugzeugen. Zur US-Base gehören rund 4000 US-Soldaten.

Es ist der zweite Unfall mit Militärmaschinen in Deutschland binnen weniger Monate. Bei einer Luftkampfübung waren im Juni an der Müritz im ostdeutschen Land Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter der Bundes-Luftwaffe in größerer Höhe kollidiert und abgestürzt. Ein Pilot rettete sich mit dem Schleudersitz und überlebte den Unfall verletzt, der andere - ein 27-Jähriger - starb.