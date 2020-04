Am Flughafen Findel nahm ein französisches Militärflugzeug am Freitag Covid-19-Patienten an Bord, um diese aus dem Grand Est nach Südfrankreich zu bringen.

Militärflugzeug bringt französische Patienten von Findel aus nach Toulouse

Am Flughafen Findel nahm ein französisches Militärflugzeug am Freitag Covid-19-Patienten an Bord, um diese aus dem Grand Est nach Südfrankreich zu bringen.

Dass ein französisches Militärflugzeug auf dem Flughafen Findel landet, ist alles andere als alltäglich. Am Freitag um 11.20 Uhr war dies aber der Fall.

Eigentlich hätte der Airbus A330 der Armée de l'air am Vormittag sechs Covid-19-Patienten aus dem französischen Grand Est vom Lorraine-Flughafen bei Metz nach Toulouse bringen sollen. Wie der "Républicain Lorrain" meldet, konnte der Transfer aus technischen Gründen jedoch nicht vom Lorraine Airport aus erfolgen. Kurzerhand musste demnach umdisponiert und auf Luxemburg ausgewichen werden.

Luxemburg kommt seinen Verpflichtungen nach und hilft dem Nachbarn Frankreich. Am Freitag konnte ein Flugzeug der Armée de l'Air in Findel landen, um dort Patienten aus dem Grand Est an Bord zu nehmen und nach Südfrankreich zu bringen. Foto: Chris Karaba

Luxemburg kommt seinen Verpflichtungen nach und hilft dem Nachbarn Frankreich. Am Freitag konnte ein Flugzeug der Armée de l'Air in Findel landen, um dort Patienten aus dem Grand Est an Bord zu nehmen und nach Südfrankreich zu bringen. Foto: Chris Karaba
Der CGDIS hat die Koordination des Einsatzes übernommen. Foto: CGDIS
Das französische Militärflugzeug wurde für den Transport von Patienten umgerüstet. Foto: CGDIS

Die Patienten wurden demnach mit Krankenwagen des SAMU Moselle nach Luxemburg gefahren. An der Grenze in Zoufftgen wurden die Krankenwagen von Mitarbeitern des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), der die Aktion koordinierte, empfangen und von der Luxemburger Polizei bis zum Flughafen Findel eskortiert. Dort wurden die Patienten mithilfe des Personals von LuxairGroup und den Rettungskräften des Flughafens in den für den Transport von Intensivpatienten umgebauten Airbus verlegt. Gegen 13.30 Uhr startete dieser in Richtung Toulouse.

Dreistündige Desinfektion nach jedem Einsatz Die LAR flog dieser Tage sieben Covid-Notfallpatienten aus der Region Grand Est nach Luxemburg. Für die Begleiter bedeutet dies jede Menge Arbeit und Konzentration.

Die Krankenhäuser im Grand Est, der am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Region Frankreichs, stoßen an ihre Grenzen. In den vergangenen Tagen wurden bereits mehrere Intensivpatienten transferiert. Zehn Patienten werden derzeit in Luxemburg behandelt.

