Warum Teetrinker so entspannt sind

Das Koffein, das beim Aufbrühen von Tee entsteht, soll weniger anregend sein als das Koffein, das entsteht, wenn Kaffee aufgebrüht wird. So stand es an dieser Stelle, als ein geschätzter Kollege über seine Tee-Erfahrungen schrieb. Doch das stimmt nicht ganz. Er outete sich als Kaffeetrinker, was den Fehler weniger schlimm erscheinen lässt.

Ich bin überzeugter Teetrinker, Kaffee ist mir zuwider. Aus Erfahrung weiß ich, dass Tee, wenn er nur kurz gezogen hat, anregend wirkt, Tee, der länger zieht, eher beruhigend. Der Teetrinker hat also die Kontrolle, wie „stark“ sein Getränk sein wird.

Die optimale Ziehzeit wurde bereits erforscht. Der Tee eines banalen Lipton-Teebeutels enthält 17 Milligram Koffein, wenn er nur eine Minute zog, 47 Milligramm, wenn er fünf Minuten im heißen Wasser war. Mehr als fünf Minuten ziehen lassen, verhilft jedoch nicht zu einem größeren Koffeinkick. Das leicht lösliche Koffein ist dann komplett ins Wasser übergegangen und andere Substanzen, wie die schwerer löslichen Thearubigene beginnen in das Heißgetränk überzugehen. Diese Substanz hebt die Wirkung des Koffeins auf.

Im Gegensatz zu Kaffee kann man Tee den ganzen Tag trinken.

Nun wird es kompliziert: Das Gehirn verfügt über Neurezeptoren, an denen das Koffein andockt. Die Thearubigene docken ebenfalls an den Koffeinmolekülen an, dies bereits in der Tasse. So schafft es das Koffein nicht mehr, den Teetrinker wach zu machen.

Im Gegensatz zu Kaffee kann man Tee den ganzen Tag trinken. Eine weitere Eigenschaft des Tees unterstützt das: Tee kann man mehrmals aufbrühen, das nicht aus Geiz. In China, dem Heimatland der Teepflanze, wird der erste Aufguss weggeschüttet. Je später der Tag, umso weniger wachmachendes Koffein befindet sich dann in der Tasse.

