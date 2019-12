Am Dienstag gab es gegen 16 Uhr ein leichtes Erdbeben südöstlich der Hauptstadt.

Mikro-Erdbeben in Luxemburg

Teddy JAANS

(TJ) - Um es gleich vorwegzunehmen: Bei dem am Dienstag registrierten Beben handelt es sich mit einer Stärke von 1,9 auf der Richterskala um ein sogenanntes Mikro-Beben. Solche Beben sind in der Regel nicht spürbar, werden aber von den sensiblen Messapparaturen aufgezeichnet. Erst ab einer Stärke von mehr als 3,0 auf der Skala können sie von Menschen wahrgenommen werden. Ab 4,0 können Zimmergegenstände sich bewegen, ab 6,0 können in besiedelten Gebieten Schäden an Gebäuden entstehen.

Das Beben wurde um 15.56 Uhr vom französischen Erdbebenüberwachungsnetz RéNaSS registriert und spielte sich zwischen Syren und Alzingen in einer Tiefe von neun Kilometern unter der Erdoberfläche ab.