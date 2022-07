Der 14-jährige Mickael Teixeira Ferreira wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr zuletzt gesehen.

Polizei bittet um Mithilfe

Mickael Teixeira Ferreira wird vermisst

Der vermisste Minderjährige ist schlank und ungefähr 1,65 Meter groß, hat braunes kurzes Haar und braune Augen. Er spricht Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch und wurde zuletzt am Mittwoch gegen 8 Uhr gesehen.



Bei seinem Verschwinden trug er wahrscheinlich einen weißen Pullover mit einer schwarzen Aufschrift, ein graues T-Shirt mit einer Aufschrift auf Brusthöhe, eine dunkle Jeanshose und schwarze Schuhe mit braunem Streifen und einem weißen „N“ auf der Innenseite.

Alle zweckdienlichen Hinweise zum vermissten Jugendlichen und dessen Aufenthaltsortes sollen schnellstens an die Polizeidienstelle Düdelingen, Tel.: (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail: police.dudelange@police.etat.lu oder an den Polizeinotruf 113 weitergeleitet werden.

