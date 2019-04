Am Sonntagmorgen wurde die Leiche einer 42-jährigen Frau in einer Diskothek in Metz aufgefunden. Die Ermittlungen laufen.

Metz: Weibliche Leiche in Disko gefunden

Sarah CAMES Am Sonntagmorgen wurde die Leiche einer 42-jährigen Frau in einer Diskothek in Metz aufgefunden. Die Ermittlungen laufen.

Am Sonntag, den 7. April wurde in den frühen Morgenstunden eine weibliche Leiche in einer Disko in der französischen Stadt Metz gefunden. Der Zeitung "Républicain Lorrain" zufolge fanden Angestellte des Tanzlokals die 42-jährige Verstorbene gegen 5 Uhr morgens im Erdgeschoss des Gebäudes.

Leiche eines vermissten Niederländers bei Ulflingen gefunden Im Februar fand ein Waldarbeiter bei Ulflingen sterbliche Überreste. Es handelt sich um die Leiche eines Niederländers, der seit vier Jahren vermisst worden war.

Die Todesursache konnte bisher noch nicht ermittelt werden, eine Untersuchung läuft aber und eine Autopsie wird im Laufe der Woche vorgenommen. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass die Frau nicht eines natürlichen Todes gestorben ist und dass Drogen im Spiel gewesen sein könnten.



Die 42-Jährige kam gegen 3 Uhr morgens mit ihrem besten Freund in der Diskothek "Guess-Club" in der Nähe der Place de la République in Metz an. Dieser sagte dem "Républicain Lorrain" gegenüber, die Frau habe sich gegen halb 5 Uhr morgens in die Toiletten zurückgezogen "um Heroin zu nehmen".

Als ein Teil der Disko gegen 5 Uhr schloss, fanden Angestellte die Frau bewusstlos auf einem Sofa in sich zusammen gesunken. Als sie bemerkten, dass die Frau nicht mehr atmete, leiteten sie Wiederbelebungsmaßnahmen ein - vergeblich. Auch den Notärzten gelang eine Reanimation nicht.