Nach einem Angriff von mehreren Jugendlichen auf ein Paar am Montagabend an der Place Saint-Thiébault in Metz ist am Dienstagmorgen nun ein 43-jähriger Mann seinen Verletzungen erlegen.

Metz: 43-jähriger Mann stirbt nach Angriff auf Paar

Mehrere Jugendliche haben am Montagabend im Zentrum von Metz aus noch ungeklärten Gründen einen Mann und eine Frau angegriffen. Dabei ging der Mann zu Boden und wurde Medienberichten zufolge von den Angreifern mit Faustschlägen und Fußtritten übersät.



Der 43-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, denen er am Dienstagmorgen im Krankenhaus erlag. Die Frau erlitt Prellungen und Knochenbrüche.



Drei Täter konnten nach kurzer Flucht gestellt werden. Die beiden 19- und 20-jährigen Männer sowie das 15-jährige Mädchen befinden sich bis zur Anklageerhebung in Polizeigewahrsam. Nach einem vierten Mittäter wird noch gesucht.