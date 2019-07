Nach der Rekordhitze der letzten Tage gibt es für Samstag eine Wetterwarnung der anderen Art: Meteolux warnt vor heftigen Unwettern und Starkregen.

Meteolux: Wetterwarnungen wegen Hitze und Gewitter

Nach der Rekordhitze der letzten Tage gibt es für Samstag eine Wetterwarnung der anderen Art: Meteolux warnt vor heftigen Unwettern und Starkregen.

(SC) - Die staatliche Wetterbehörde Meteolux warnt am Freitag zwischen 12 und 13 Uhr vor hohen Temperaturen ganzen Land. Hitzewarnungen der Stufe Orange werden ausgerufen, sobald das Thermometer auf zwischen 33 und 35 Grad steigt. Lokal kann das Quecksilber im Laufe des Tages sogar auf bis zu 37 Grad steigen, vor allem entlang der Mosel.

40,8°C: Neuer offizieller Temperaturrekord in Luxemburg Am Donnerstag wurde mit 40,8 Grad die höchste je in Luxemburg gemessene Temperatur registriert.

Neben der Hitzewarnung meldete Meteolux ebenfalls hohe Ozonwerte am Freitag. Die Warnung der Stufe Orange gilt noch bis 24 Uhr im ganzen Land.

Am Samstag soll es deutlich kühler und nasser werden: Meteolux gab am Freitagmorgen eine Unwetterwarnung der Stufe Gelb heraus, die am Samstag im ganzen Land zwischen 16 und 23.30 Uhr gilt. Laut Wettervorhersage könnten zu Beginn des Wochenendes innerhalb kürzester Zeit rund 15 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.