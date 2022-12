Erst Anfang der Woche soll es milder werden. Für Sonntag gibt es eine Glatteiswarnung.

Météolux warnt weiter vor eisigen Temperaturen

Der staatliche Wetterdienst belässt es auch für den Sonntag bei der „Alerte jaune“. Grund sind eisige Temperaturen, die am Morgen des vierten Advent bis zu zehn Grad unter dem Gefrierpunkt liegen können. Auch am Tag taut es nicht auf, die Höchstwerte sollen bei -3 bis -1 Grad liegen. Zudem sind am Sonntagabend einzelne Niederschläge nicht ausgeschlossen, was zu Glatteisbildung führen kann.

Erst ab Montag soll das Quecksilber dann wieder in den positiven Bereich steigen. 7 bis 8 Grad sollen am ersten Tag der Woche erreicht werden. Am Dienstag sollen bis zu 10 Grad möglich sein. Sehen Sie dazu ebenfalls unser Wettervideo.

