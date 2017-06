(SH) - Am Freitag könnte es stellenweise erneut zu einigen heftigen Gewittern kommen. Der staatliche Wetterdienst hat bis 16 Uhr die Warnstufe Gelb - mögliche Gefahr - ausgerufen.

Im Falle eines Gewitters ist mit Niederschlägen von 15 Litern pro Quadratmeter in der Stunde zu rechnen. Auch Hagel ist nicht auszuschließen.



Zieht ein heftiges Gewitter auf, sollten laut Meteolux Gegenstände, die dem Wind leicht zum Opfer fallen können - wie etwa Gartenmöbel - an einen geschützten Ort gebracht werden. Menschen sollten keinen Schutz unter Bäumen suchen, vor allem nicht unter einem alleinstehenden Baum. Befindet man sich an einem ungeschützten Ort, hilft es, sich so klein wie möglich zu machen: Füße zusammen, knien, Kopf in Richtung Knie und Arme darüber verschränken. Spaziergänge im Wald sollten während des Gewitters vermieden werden, ebenso wie die Nutzung von Telefonen mit Kabel und elektronischen Geräten. Bricht ein Feuer aus, sollte dies dem Notruf schnellstmöglich gemeldet werden.

Meteolux informiert auf seiner Homepage laufend über die aktuelle Situation.



