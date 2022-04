Windspitzen von bis zu 90 km/h könnten am Donnerstag gemessen werden.

Am Donnerstag

Météolux warnt vor Sturmböen

Teddy JAANS Windspitzen von bis zu 90 km/h könnten am Donnerstag gemessen werden.

(TJ) – Am Donnerstag ziehen Tiefausläufer über Luxemburg hinweg. Das bedeutet einerseits Regen, andererseits muss auch mit Sturmböen gerechnet werden. Zwischen 8 Uhr und 23 Uhr können Windspitzen von bis zu 90 km/h erreicht werden. Der staatliche Wetterdienst hat deshalb die Warnstufe „gelb“ ausgerufen.

Am Abend soll das Wetter sich beruhigen, was aber nicht bedeutet, dass es gemütlicher wird: Für Freitag sind weitere teils ergiebige Regenfälle angekündigt, in den Höhenlagen des Öslings können sich sogar Schneeflocken unter die Regentropfen mischen.

Erst am Sonntag dürfte die Sonne wieder scheinen, Anfang der kommenden Woche soll es bei Temperaturen von bis zu 18 Grad wieder angenehmer werden.

