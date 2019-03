Der staatliche Wetterdienst Météolux rechnet am Mittwoch erneut mit einer unruhigen Wetterlage.

Météolux warnt vor Starkwind

(TJ) - Der staatliche Weterdienst Météolux hat für den Mittwoch eine Warnung ausgegeben. Es wird mit Windböen von zwischen 65 und 75 km/h gerechnet. Die Warnung gilt für den Zeitraum von 10 bis 18 Uhr. Die Tepmeraturen sollen sieben Grad am Mittwoch nicht überschreiten, leichte Schauer können den ganzen Tag über niedergehen.



Ein Tief über dem Nordmeer lenkt labile Luftmassen vom Atlantik in Richtung Westeuropa. Es gilt nach wie vor der Aufruf, auf Spaziergänge in Wäldern zu verzichten. Am Sonntag war bei Imbringen ein Mann im Wald von einem herabfallenden Ast getroffen und verletzt worden.