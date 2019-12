Im Laufe des Tages könnten bis zu acht Zentimeter Schnee über dem Land niedergehen.

Météolux warnt vor Schnee und Glätte

Teddy JAANS Im Laufe des Tages könnten bis zu acht Zentimeter Schnee über dem Land niedergehen.

Am Sonntag könnte es auf den Straßen rutschig werden. Die Meteorologen rechnen mit dichten Wolken, die von Süden her über das Land ziehen und ab 10 Uhr - spätestens zur Mittagsstunde - für Niederschläge in Form von Schnee und Schneeregen sorgen.

Im Laufe des Nachmittags sollen die Schauer sich verstärken. Bis zu acht Zentimeter der weißen Pracht werden stellenweise erwartet - laut Métélox vor allem im Norden und Südwesten des Landes. Im Rest des Großherzogtums muss mit zwei bis fünf Zentimetern gerechnet werden. Die Temperaturen sollen im Laufe des Tages unter den Nullpunkt absacken, am Abend dürften sie überall im Land leicht im Minusbereich liegen.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist mit rutschigen Straßen zu rechnen. In diesem Sinn hat der staatliche Wetterdienst eine "Vigilance jaune" ausgerufen. Der Montag soll wieder freundlicher werden, das Quecksilber könnte dabei Werte von 3 bis 5 Grad über dem Gefrierpunkt erreichen.