Meteolux warnt vor Schnee am Mittwoch und Donnerstag

Frostig war es am Mittwochmorgen, aber auf richtig Schneefall müssen die Luxemburger noch einen Tag warten.

Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat eine Wetterwarnung für Mittwoch und Donnerstag ausgegeben.

Demnach ist am Mittwoch zwischen 7 und 12 Uhr vor allem in höheren Lagen stellenweise mit Schnee zu rechnen. Viel dürfte davon allerdings nicht liegen bleiben – im Zentrum des Landes war von Schneeflocken am Mittwochmorgen gar nichts zu sehen. Am Donnerstag könnte der Schneefall allerdings im ganzen Land ergiebiger ausfallen: Auf fünf bis acht Zentimeter könnte die Schneedecke im Tagesverlauf anwachsen, prognostiziert Meteolux.

Die Temperaturen bewegen sich am Mittwoch zwischen minus 1 und plus 1 Grad. Am Donnerstag wird es eine Spur kälter mit minus 2 am Morgen und tagsüber 1 Grad.

