Meteolux warnt vor Hitze und Ozon

Am Sonntagnachmittag können in der Südhälfte Luxemburgs Temperaturen von 32 Grad erreicht werden. Auch die Ozonwerte steigen.

(vb) - Der staatliche Wetterdienst Meteolux warnt vor Hitze und Ozonbelastung in der Südhälfte Luxemburgs. Am Sonntagnachmittag können südlich von Echternach und Colmar-Berg Temperaturen von 32 Grad erreicht werden. Auch in der Nacht würden im Süden Luxemburgs die Temperaturen kaum unter 20 Grad fallen.

Wegen erhöhter Ozonwerte spricht Meteolux eine Vorwarnung (Warnstufe gelb) für das ganze Land aus. Die Werte könnten am Sonntagnachmittag die Schwelle von 160 Mikrogramm überschreiten. Sensible Personen sollten auf anstrengende Aktivitäten im Freien verzichten.

Genießen Sie das trockene Sommerwetter? Seit Wochen herrscht in Luxemburg Frühsommer. Können Sie das warme Wetter genießen?

Zu Beginn der nächsten Woche kommt es dann zu einer Abkühlung. Die Temperaturen übersteigen dann die 24 Grad nicht mehr.

