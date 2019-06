Zur Wochenmitte soll es so richtig warm werden. Der staatliche Wetterdienst spricht von über 35 Grad.

Météolux warnt vor großer Hitze

(TJ) - Es soll warm werden, das ist seit einigen Tagen gewusst. Am Montag gibt der staatliche Wetterdienst Météolux Warnungen für den Wochenanfang aus. Für den Montag bleibt es bei "Alarmstufe gelb". Das Quecksilber soll am ersten Tag der Woche zwischen 13 Uhr und 20 Uhr Werte von 29 bis 32 Grad erreichen. An und für sich nichts Außergewöhnliches für Ende Juni und dennoch erinnert man hitzeempfindliche Zeitgenossen daran, sich um diese Zeit nach Möglichkeit nicht unter freiem Himmel aufzuhalten. Zudem gilt der Aufruf an ältere Menschen, tagsüber genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Der Dienstag verläuft mit einigen Hochnebeln ähnlich wie der Montag, allerdings liegen die Temperaturen mit Maximalwerten von 34-36 Grad noch deutlich höher. Aus diesem Grund hat Météolux für den zweiten Wochentag auch die Warnstufe Orange ausgerufen. Den voraussichtlichen Höhepunkt der Hitzewelle wird am Mittwoch erreicht, wenn die Quecksilbersäule am Nachmittag zwischen 35 und 37 Grad anzeigen könnte.



Während der kommenden Nächte soll es mit über 20 Grad auch nicht wirklich kühl werden, dennoch gilt der Rat, während der Nachtstunden das Haus zu lüften, um so ein wenig Frischluft in die eigenen vier Wände zu bringen. Auch am Donnerstag und am Freitag soll es mit Werten von über 30 Grad recht warm bleiben.



Ursache des sommerlichen Wetters ist ein Hochdruckgebiet über dem skandinavischen Raum, das trockene und warme Luftmassen nach Westeuropa lenkt.