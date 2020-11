Am Montagabend könnte es glatt werden: Meteolux hat zum Wochenauftakt eine Wetterwarnung herausgegeben.

Meteolux warnt vor Glatteis

(SC) - Wer am Wochenende die Nase vor die Tür gestreckt hat, wird es gemerkt haben: Es ist kalt geworden. In der Nacht auf Montag fiel das Quecksilber deutlich unter den Gefrierpunkt und auch am Morgen wurden in Findel gegen 9.30 Uhr noch -4 Grad gemessen.

In dem Zusammenhang warnt der nationale Wetterdienst Meteolux vor Glatteisgefahr am Montagabend. Die Warnung der Stufe Gelb gilt zwischen 18 und 23 Uhr für das ganze Land. Lokale Schauer könnten die Straßen und Gehwege vereisen.

