Météolux warnt vor Glätte

Im Laufe des Freitags könnten leichte Niederschläge in Form von Schnee oder Nieselregen für Störungen sorgen.

(TJ) - Der staatliche Wetterdienst Météolux hat für den späten Freitagabend eine Warnung vor überfrierendem Nieselregen ausgegeben. Diese gilt für die Zeitspanne zwischen 21 und 3 Uhr in der Nacht.



Im Laufe des Freitagnachmittags und bis in den frühen Abend - so die Experten - soll es bei leichtem Schneefall bleiben. Alles in allem werden zwischen null und zwei Zentimeter erwartet. Somit könnten die Berufspendler mit einem blauen Auge davonkommen.

Wer allerdings am späten Freitag oder in der Nacht unterwegs ist, sollte sich vor potenziell glatten Straßen in Acht nehmen.

Dass es zu später Stunde regnen und nicht mehr schneien soll, hängt damit zusammen, dass eine Warmfront Luxemburg von Westen her erreicht. So sollen die Temperaturen während der Nacht wieder in den positiven Bereich steigen. Für den Samstag werden Temperaturen von bis zu fünf Grad gemeldet.