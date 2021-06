Der Donnerstagnachmittag könnte sich wettertechnisch als ungemütlich entpuppen.

Météolux warnt vor Gewittern am Nachmittag

Teddy JAANS Der Donnerstagnachmittag könnte sich wettertechnisch als ungemütlich entpuppen.

Der nationale Wetterdienst Météolux hat für den Donnerstagnachmittag eine „alerte jaune“ ausgegeben. Im Klartext kann es ab der Mittagsstunde zu Gewittern - teilweise - mit Hagelschauern kommen.

Dabei sollen laut den Experten zwischen fünf und sieben Liter Wasser pro Quadratmeter fallen. Die Gewittertendenz soll bis in den Abend andauern, erst während der Nacht dürfte sich die Lage wieder beruhigen. „Alerte jaune“ steht für eine potenzielle Gefahr.

Am Freitag bleibt das Wetter instabil, am Nachmittag können erneut Gewitter aufziehen. Die Temperaturen pendeln am Donnerstag und Freitag zwischen Maximalwerten von 22 und 25 Grad. Auch am Wochenende sind Schauer weiterhin möglich, erst ab Montag sollte es wieder trocken bleiben.







