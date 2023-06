Der staatliche Wetterdienst Météolux hat für den Abend und die Nacht auf Dienstag eine Warnung ausgegeben.

Météolux warnt vor Gewittern

Der staatliche Wetterdienst Météolux hat für den Abend und die Nacht auf Dienstag eine Warnung ausgegeben. „Alerte jaune“ deutet auf mögliche Gewitter mit teils stärkeren Regenfällen hin. Dabei wird mit drei bis fünf Litern Wasser pro Quadratmeter gerechnet, am Dienstag könnte noch einmal die gleiche Menge niedergehen, auch am zweiten Tag der Woche könnte es in den Abendstunden gewittrig werden. Dabei sind Windstöße mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h möglich.

