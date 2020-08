Gewitter, Wind und Regen: Den Wettervorhersagen zufolge könnte es in den kommenden Stunden ungemütlich werden.

Meteolux warnt vor Gewittern

Gewitter, Wind und Regen: Den Wettervorhersagen zufolge könnte es in den kommenden Stunden ungemütlich werden.

Im Laufe des Sonntags kann es in Luxemburg zu Gewittern mit starkem Niederschlag kommen. Den Vorhersagen zufolge sind zehn bis 20 l/m² innerhalb kurzer Zeitabstände möglich. Auch mit starken Windböen muss gerechnet werden. Deshalb hat der nationale Wetterdienst Meteolux eine Alerte jaune ausgerufen. Sie dauert bis in die Nacht zum Montag an.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.