Météolux warnt vor Eisregen und Glätte

(TJ) - Météolux ruft die Warnstufe „Alerte orange“ aus. Im Gegensatz zur bislang geltenden „Alerte jaune“, bedeutet dies eine reale Gefahr für Mensch und Tier. In einem am Sonntag verschickten Schreiben warnt der staatliche Wetterdienst ab 19 Uhr am Sonntag aufgrund eines Wetterumschwungs vor gefrierendem Regen. Der Himmel soll sich im Laufe des Tages mehr und mehr zuziehen, ab 19 Uhr und bis Montagmorgen sind leichte Niederschläge in Form von Regen möglich. Aufgrund der knochenhart gefrorenen Böden könnte dies für Blitzeis und Straßenglätte führen. Wer in der Lage ist, sollte auf unnötige Fahrten mit dem Wagen verzichten.

Besonders groß ist die Gefahr von Blitzeis an schattigen Orten etwa in Wäldern oder auf Brücken, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin. Das Tückische an überfrierender Nässe: Die Eisschicht ist kaum zu erkennen und tritt plötzlich auf.



Wetterumschwung

Das Hochdruckgebiet, das vergangene Woche für winterliche Kälte gesorgt hatte, verlagert sich im Laufe des Tages nach Osten und wird von einem umfangreichen Tief verdrängt, das vom Atlantik her die Großregion erreicht.

In der Tat soll das Quecksilber sich im Laufe des Tages der Null-Grad-Grenze annähern, die Nacht auf Montag wird mit -1 bis 1 Grad milder. Der Montag soll neblig aber weitgehend trocken und milder werden. Am Nachmittag sollen bereits um 9 Grad möglich sein.

Der Trend zieht sich durch die kommende Woche hindurch. Am kommenden Freitag könnten sogar bis zu 12 Grad am Nachmittag erreicht werden. Der Traum der weißen Weihnacht dürfte somit auch 2022 nicht in Erfüllung gehen.

