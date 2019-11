Am Freitagabend sinken die Temperaturen unter die Null-Grad-Marke. Am Sonntag könnte es sogar Schnee geben.

Meteolux warnt vor eisglatten Straßen

(jt) - Eine Kaltfront ist am Freitag im Anmarsch und sorgt für niedrige Temperaturen in Luxemburg. Der staatliche Wetterdienst Meteolux warnt vor Straßenglätte in der kommenden Nacht. Die Temperaturen sinken bis zum Abend auf minus 1 Grad.

Der Samstag wird eher freundlich: Morgens ist es frostig bei minus 2 bis 0 Grad, tagsüber werden maximal fünf Grad erreicht. Tags darauf soll es am ersten Sonntag im Advent reichlich Regen und eventuell auch Schnee geben. Die Temperaturen liegen dann zwischen minus 2 und 2 Grad. In der Nacht zum Montag wird es dann wieder trockener.

