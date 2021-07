Starke Regenfälle prasseln am Mittwoch auf Luxemburg darnieder, Meteolux erhöht die Warnstufe auf Rot. Es besteht Überschwemmungsgefahr.

Météolux warnt

"Erhebliche Überschwemmungen möglich"

Starke Regenfälle prasseln am Mittwoch auf Luxemburg darnieder, Meteolux erhöht die Warnstufe auf Rot. Es besteht Überschwemmungsgefahr.

(jt/dat) - Starker Regen hat in Luxemburg am Mittwoch zu Problemen im Straßenverkehr und Hochwassergefahr geführt. Der ACL warnte am Mittwochnachmittag vor Aquaplaning und riet zu einer vorsichtigen Fahrweise.

Am Mittwochnachmittag erhöhte der staatliche Wetterdienst die Warnstufe erneut - diesmal auf „Rot“. Es bestehe die Gefahr von erheblichen Überschwemmungen, auch in selten betroffenen Gebieten. Man spricht von „Gefahr für Mensch und Eigentum“. Die Warnung gilt für Mittwoch und Donnerstag. Weitere Informationen können auf inondations.lu abgerufen werden. Am Mittwochmorgen hatte Meteolux eine Niederschlagswarnung der Stufe Orange („Danger“) herausgegeben, die Niederschlagsmengen könnten ab 12 Uhr mittags 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter erreichen.

Die CFL schließen infolge der ungewohnt starken Niederschläge Störungen zwischen Mittwochabend und dem Donnerstagmorgen auf dem Schienennetz nicht aus.

Straßen überflutet

An einigen Orten befinde sich viel Wasser auf den Straßen, zum Beispiel zwischen Vogelsmühle und Grundhof und auf der N12 bei Quatre Vents. Mehrere Straßen waren am Nachmittag überschwemmt.

Der CGDIS teilte gegen 16 Uhr auf Nachfrage mit, dass etwa 50 Einsätze mit Bezug zu den Regenfällen liefen. Um die Anrufe auf der Notrufnummer besser koordinieren zu können, wurde das Centre de gestion des opérations in Betrieb genommen.

Gegen 17.30 Uhr waren die Feuerwehren bereits zu 100 Einsätzen abkommandiert - meist wegen vollgelaufener Keller oder umgestürzter Bäume. In Echternach hat man an frühen Abend mit dem Füllen von Sandsäcken begonnen.

Der überschwemmte Campingplatz Cascades in Müllerthal. Foto: Gerry Huberty

Die Gemeinde Ettelbrück warnte auf Facebook, dass der Parkplatz Däich sowie das erste Untergeschoss des gleichnamigen Parkhauses wegen Überflutungsgefahr gesperrt werden. Autofahrer werden gebeten, ihre Wagen abzuholen und woanders zu parken.



Auch in Echternach bereiten sich die Einsatzkräfte auf mögliche Überschwemmungen vor. Es besteht die Gefahr, dass Bäche über die Ufer treten, so die Gemeinde auf Facebook.

In Syren glich die Rue d'Alzingen einem Fluss. Foto: Laurent Blum

An einigen Stellen behindern umgestürzte Bäume den Straßenverkehr:

CR101 Kopstal-Mamer gesperrt

CR132 Rammeldingen-Ernster

A6 in Richtung Luxemburg zwischen Mamer und Bridel

N10 Dillingen-Grundhof

Überschwemmungen wurden für folgende Abschnitte gemeldet:

CR178 Reckingen-Roedgen gesperrt

CR154 Alzingen-Syren-Dalheim gesperrt

CR132 Oetringen-Schrassig gesperrt



CR148 Rollingen-Assel gesperrt

CR 186 Bettemburg-Kockelscheuer

CR118 Consdorf-Mullerthal

N14 Medernach - Fels

Steinsel - Bridel

CR 121 Vogelsmuhle - Grundhof

CR226 Hesperingen - Itzig

CR118 Fels - Christnach bis Mittwoch gesperrt

Hochwassergefahr steigt

Mit dem vielen Regen steigt auch das Überflutungsrisiko. Im Laufe des Mittwochnachmittags sollen die Pegel der Flüsse stark ansteigen. Auch an kleineren Gewässern herrscht Hochwassergefahr. Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) des Wasserwirtschaftsamts befindet sich derzeit in Vorwarnbereitschaft.

Die teils intensiven Niederschläge ließen die Pegel aller Flüsse seit Dienstag deutlich ansteigen. Gefährdet sind momentan „spezifische Sommeraktivitäten“ entlang der Gewässer sowie Campingplätze, da ufernahe Bereiche überschwemmt werden können. Auch andere Aktivitäten, vor allem Baustellen, seien „auf ihre Sicherheit gegenüber Hochwasser hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu räumen“. Dies gelte auch für andere mobile Installationen, die in Überschwemmungsgebieten errichtet wurden.



Foto: Laurent Blum

Ein Übersteigen der Meldestufe 1 (cote de pré-alerte) an den Pegeln der Alzette ist für den frühen Abend zu erwarten, wie das Wasserwirtschaftsamt meldet. Die Meldestufe 2 (cote d’alerte) wird an diesen Pegeln aller Voraussicht nach bereits kurze Zeit später überschritten. Ein ähnliches Szenario ergibt sich an der Sauer an den Meldepegeln in Diekirch und Bollendorf. Auch an den kleineren Gewässern wie der Eisch oder der Attert wird die Meldestufe 1 am späten Abend überschritten. An der Eisch ist zudem das Überschreiten der Meldestufe 2 einige Stunden später zu erwarten.



Die Mosel könnte - sollten die Regenfälle andauern - bis Freitag kräftig ansteigen. Die Meldehöhe von 530 cm in Stadtbredimus (Remich: 452 cm) könnte am Donnerstag überschritten werden. Besonders ab Mittwoch muss mit einem Anstieg des Flusses gerechnet werden.

Schwere Unwetter in den Nachbarregionen

Heftige Unwetter haben am Mittwoch auch andere Teile der Großregion erreicht. Die Verbandsgemeinde Prüm in der Eifel meldete am Mittwoch eine „bedrohliche Wetterlage“ über dem Prümer Land. Bei der Leitstelle der Gemeinde würden zahlreiche Telefonanrufe eingehen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittag. Nähere Infos zu Schäden und Überflutungen machten die Einsatzkräfte zunächst nicht.

Das rheinland-pfälzische Umweltamt meldete eine „hohe Hochwassergefährdung“ für das obere Kyll-Einzugsgebiet. Es sei mit Über-20-jährlichem Hochwasser zu rechnen. Das bedeutet, dass gemäß Modellrechnungen Hochwasser auftreten kann, das im statistischen Mittel nur etwa alle 20 Jahre einmal eintritt. Keller könnten überfluten und überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für Mittwochnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag teils kräftige Gewitter und heftigen Starkregen im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz an. Laut einer Sprecherin sei in der Nacht zum Donnerstag vor allem die Eifel von Regenfällen betroffen.

Wassermassen auf der Autobahn A79 bei Heerlen (Niederlande). Foto: AFP

In Wallonien sind zahlreiche Flüsse über die Ufer getreten. In der Kurstadt Spa kam es zu Überschwemmungen, einige Häuser mussten evakuiert werden. Die Behörden in Belgien rechnen damit, dass sich die Situation in den kommenden Stunden verschlimmern könnte. Die Regenfälle sollten bis mindestens Donnerstagabend anhalten.

Medienberichten zufolge mussten seit Dienstagabend Hunderte von Pfadfindern evakuiert und umquartiert werden, hauptsächlich entlang der Flüsse in Wallonien. Nebenflüsse der Maas wie die Lesse, die Ourthe und die Vesdre hatten einen besonders hohen Abfluss. In Lüttich wurden viele Straßen entlang der Maas für den Verkehr gesperrt, so die Polizei.

Mit Material der dpa und AFP.

