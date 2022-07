Meteolux verhängt höchste Hitze-Warnstufe

Am morgigen Dienstag wird teils mit Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad Celsius gerechnet. Meteolux verhängt die rote Hitzewarnstufe.

(lm) - Der Sommer in Luxemburg hält weiter an, am morgigen Dienstag werden in der Moselgegend Höchstwerte von bis zu 39 Grad Celsius erwartet. Daher aktualisiert Meteolux erneut seine Prognose und verhängt die höchste Warnstufe für das gesamte Großherzogtum. Zwischen 13 und 21 Uhr gilt am Dienstag demnach die rote Hitzewarnstufe.

Wie die Wetterfrösche vom Findel melden, wird im Norden des Landes mit Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius gerechnet, im Süden indes mit bis zu 38 Grad Celsius. In der Moselregion und größeren Städten könnte das Thermometer sogar auf 39 Grad Celsius steigen.

Auch am heutigen Montag gilt nach wie vor die gelbe Warnstufe im Norden des Landes und die orangefarbene Warnstufe im Süden. Bis zu 35 Grad Celsius werden erwartet.

