Nach neuesten Erkenntnissen sollen die Temperaturen am Donnerstag nicht weiter fallen.

Météolux stuft Kältewarnung herab

Nach neuesten Erkenntnissen sollen die Temperaturen am Donnerstag nicht weiter fallen.

(TJ) - Météolux hatte für den Donnerstag eine sogenannte „Alerte Orange“ ausgerufen. Am frühen Nachmittag stufte man die Warnung wohl von „orange“ auf „gelb“ zurück. Neueste meteorologische Daten veranlassen den Wetterdienst also, nicht mehr vor „Gefahr“ sondern nur noch von „potenzieller Gefahr“ zu sprechen.

Es bleibt dennoch kalt: Auch für den Donnerstag werden Tiefstwerte in der Nacht von zwischen -9 und -11 Grad für das ganze Land vorhergesagt. Tagsüber könnte das Quecksilber bis auf -3 Grad steigen.

Wer sich am Mittwoch und Donnerstag draußen aufhält, soll sich warm anziehen: Windspitzen von bis zu 50 km/h lassen die ohnehin niedrigen Temperaturen noch deutlich kälter erscheinen. Météolux spricht am Mittwoch von gefühlten Temperaturen (Windchill-Effekt) von -19 Grad. Am Donnerstag wird sich die Luft wahrscheinlich legen.

Das luftige Winterwetter mit Dauerfrost könnte uns noch bis zum Wochenende erhalten bleiben. Der staatliche Wetterdienst sagt erst für den Sonntag wieder Werte knapp über dem Gefrierpunkt voraus. Komende Woche soll es wieder milder werden.

In Deutschland hatte der Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen bereits am Wochenende für Chaos gesorgt. Am Montag hatte sich in der Gegend von Bielefeld ein Stau von fast 70 Kilometern Länge gebildet. Tausende Autofahrer saßen hier die ganze Nacht fest.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.