Météolux sagt Schnee für Sonntag voraus

Laut dem staatlichen Wetterdienst können am Wochenende bis zu zehn Zentimeter fallen.

(TJ) - Starke Regenfälle sind am Mittwoch und Donnerstag über Luxemburg niedergegangen und haben Flüsse und Bäche mancherorts über die Ufer steigen lassen.

Zum Wochenende sollen die Niederschläge nach und nach in Schnee übergehen. Météolux sagt für den Samstagnachmittag leichten Sprühregen, gemischt mit einigen Flocken voraus.

Am Sonntagnachmittag soll der Niederschlag nach und nach in Schneeschauer übergehen. Im Norden des Landes könnten bis zu zehn Zentimeter fallen, so die Experten, die wegen des ebenfalls erwarteten Windes mit Spitzengeschwindigkeiten von 65-75 km/h auch vor Schneewehen warnen. Leicht ansteigende Tamperaturen zu Wochenbeginn dürften den weißen Teppich wieder schnell abtauen lassen.

Im Süden des Landes dürfte die Weiße Pracht wieder schnell abtauen. Foto: DPA





