Am Samstag können die Temperaturen im Großherzogtum Werte von über 35 Grad erreichen. Auch Tierhalter werden gewarnt.

Warnung an Tierhalter

MeteoLux ruft orange Hitze-Warnstufe für Samstag aus

(dme) - Die Temperaturen im Land klettern schon seit Tagen. Am morgigen Samstag dürfte der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht sein, wie die Meteorologen von MeteoLux mitteilen. Zwischen 12 und 22 Uhr gilt deswegen die Warnstufe Orange für das gesamte Land. Der Wetterdienst rechnet mit Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad. Lokal sind auch Temperaturen von über 35 Grad möglich.

Schon am heutigen Freitag dürfte die 30 Grad-Marke angerissen werden, weswegen MeteoLux bereits am Donnerstag die Warnstufe gelb aktiviert hat. Am Sonntag sinken die Werte leicht, bevor es zum Wochenbeginn auf Höchstwerte von 24 bis 26 Grad abkühlt. Schon am Dienstag könnte es aber erneut in Richtung 30 Grad gehen.

Angesichts der hohen Temperaturen hat auch die Veterinärverwaltung Halter von Haus-, Nutz- und Zuchttieren gewarnt. Tiere sollten ständig Wasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung haben und auf keinen Fall - auch nicht für kurze Zeit - in geparkten Fahrzeugen in der Sonne zurückgelassen werden. Außerdem solle auf übermäßige körperliche Betätigung verzichtet werden. Im Freien gehaltene Tiere müssen zudem einen angemessenen natürlichen oder künstlichen Unterschlupf zur Verfügung haben, um sich vor der extremen Sonneneinstrahlung schützen zu können.

