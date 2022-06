Dass es etwas weniger heiß war als erwartet, führen die Wetterexperten auf die abschirmende Wirkung des Saharastaubs zurück.

Weniger heiß als erwartet

MeteoLux misst Temperaturspitze von 33,8 Grad am Samstag

Dass es etwas weniger heiß war als erwartet, führen die Wetterexperten auf die abschirmende Wirkung des Saharastaubs zurück.

(dme) - Für den Süden des Landes hatte MeteoLux am gestrigen Samstag die rote Warnstufe für extreme Hitze ausgerufen, während für den Rest des Landes die Warnstufe Orange aktiv war. Lokal wurde vor Temperaturen von bis zu 37 Grad gewarnt, im ganzen Land wurden 33 bis 35 Grad erwartet.

Via Twitter hat MeteoLux nun mitgeteilt, dass das am Findel gemessene Temperatur-Maximum am gestrigen Samstag 33,8 Grad betrug. Das war rund ein Grad weniger als vorhergesagt. Als möglichen Grund nannten die Wetterexperten die Saharastaub-Konzentration in der Luft, die über der Region einen abkühlenden Effekt gehabt haben könnte.

An den kommenden Tagen dürfte es aufgrund von Wärmegewittern am Montagmorgen etwas abkühlen. Am Montag sollen die Temperaturen auf maximal 24 Grad ansteigen, am Dienstag könnten es 26 Grad werden. Die Woche ist dominiert von einem Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten leichten Niederschlägen.

