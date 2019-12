Ein Tiefdruckgebiet sorgt am Sonntag für stürmisches Wetter im Großherzogtum.

Meteolux gibt Sturmwarnung für Sonntag heraus

(jt) - Am Sonntagnachmittag und -abend werden stärkere Sturmböen mit Windspitzen von bis zu 75 km/h in ganz Luxemburg erwartet. Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat daher eine Sturmwarnung der Stufe Gelb ("potenzielle Gefahr") veröffentlicht. Schuld an der Situation ist ein Tiefdruckgebiet, das sich von Island bis Italien erstreckt.

Bis zum Abend ist zudem überall im Land mit Regenschauern zu rechnen. Auf den Straßen besteht dadurch Aquaplaning-Gefahr. Der Sturm soll laut Prognose gegen 20 Uhr nachlassen.

Fast 15 Grad Mitte Dezember: Wärmerekord in Luxemburg Meteolux meldete am Dienstagnachmittag eine Temperatur von 14,7 Grad Celsius. Einen derart warmen Dezember-Tag erlebte das Großherzogtum zuletzt vor 66 Jahren.

Auch der Montag startet mit Regen und teils starkem Wind. Tagsüber überwiegen die Wolken bei fünf bis sieben Grad plus.

Am Dienstag, Heiligabend, zeigt sich der Himmel ebenfalls stark bedeckt, zeitweise kann es regnen. Abermals weht eine steife Brise mit Windspitzen von 60 km/h durch das Land. Tagsüber sind sechs bis neun Grad zu erwarten.

Am Mittwoch, dem ersten Weihnachtsfeiertag, bleiben die Wolken weiterhin dicht, allerdings soll es bei vier bis sechs Grad plus weitgehend trocken bleiben.

