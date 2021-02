Kalt, nass, ungemütlich: Das Wetter hat sich in den vergangenen Wochen nicht von seiner besten Seite gezeigt. Ab Samstag weht jedoch die erste Frühlingsbrise durch das Land.

Meteolux: Frühlingswetter im Anmarsch

(SC) - Die vergangenen Wochen waren regnerisch, verschneit und kalt. Flüsse schwollen an und in einigen Ortschaften um die Mosel liefen die Keller voll. Doch mit diesem ungemütlichen Wetter soll jetzt erst einmal Schluss sein. Für die kommende Woche kündigt sich Frühlingswetter an.

Am Samstag klettern die Temperaturen erstmals wieder in den zweistelligen Bereich und auch die Sonnenstunden nehmen zu. Bleibt es am Freitag bei Maximaltemperaturen von neun Grad im Süden und rund drei Sonnenstunden noch vergleichsweise ungemütlich, hat der staatliche Wetterdienst Meteolux für Samstag rund sieben Sonnenstunden und Temperaturen von bis zu 14 Grad vorhergesagt. Am Samstagmorgen ist die Sonne noch vereinzelt von Nebelschwaden verdeckt, bevor sie am Nachmittag unverhangen scheinen kann.

Auch die Tage danach soll es trocken, sonnig und vergleichsweise warm bleiben - am Dienstag ist sogar von Temperaturen von bis zu 16 Grad die Rede. Sieben bis neun Sonnenstunden pro Tag sind vorhergesagt: Ideale Bedingungen für ausgedehnte Wanderungen und die anstehende Frühlingsgartenarbeit. Auch nachts sollen die Temperaturen in den nächsten Tagen nicht mehr unter null Grad fallen.

