Nachdem am eine erste Gewitterfront den Süden des Landes lediglich gestreift hat, zieht am frühen Abend eine zweite Front im Norden des Landes auf. Diese erstreckt sich von Bastogne nach Sankt-Vith und bewegt sich in Richtung Luxemburg.

Gegen 14.30 Uhr hatte der staatliche Wetterdienst Meteolux die Warnstufe wegen der erwarteten Gewitter von Gelb auf Orange erhöht.



Meteolux warnte vor Gewittern mit Hagel gewarnt, dessen Körner einen Durchmesser von 1 bis 3 Zentimetern erreichen können, vor Windspitzen von 90 bis 110 km/h und vor 25 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter und pro Stunde.

Die Warnung sollte für das ganze Land gelten und zwar bis 18 Uhr am Abend.