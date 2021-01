Messerstecherei in Remich: Acht von 24 Jahren auf Bewährung

Im Prozess um einen tödlichen Messerangriff im Juli 2018 in Remich haben die Berufungsrichter acht der 24 Jahre Haft zur Bewährung ausgesetzt.

(SH) - Am 24. Juli 2018 hatte ein Mann seiner damals 22-jährigen Freundin in der gemeinsamen Wohnung in Remich tödliche Messerstiche zugefügt und sich dann selbst verletzt. In erster Instanz war er im März 2020 zu einer 24-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Berufungsrichter ließen nun Milde walten und setzten acht der 24 Jahre zur Bewährung aus.

Trennung vor der Tat

Denis S ...