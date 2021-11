Nach einer Gewalttat am Bahnhof Dommeldingen läuft derzeit ein Großeinstatz der Polizei.

In Dommeldingen

Jugendlicher wird bei Messerstecherei verletzt

Nach einer Gewalttat am Bahnhof Dommeldingen läuft derzeit ein Großeinstatz der Polizei.

(TJ/dat) - Am Freitag kam es in Dommeldingen in der Mittagsstunde zu einer Messerstecherei am Bahnhof. Nach einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen erlittein Jugendlicher eine Schnittwunde, teilt die Polizei mit.

Der Täter ist auf der Flucht, zahlreiche Polizeieinheiten sind an der Fahndung beteiligt.

Weitere Details sind noch nicht bekannt.

