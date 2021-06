Am Freitagmorgen kam es bei einer Drogenhilfeeinrichtung in Luxemburg zu einem Angriff mit einer schwer verletzten Person.

Messerstecherei bei Drogenhilfeeinrichtung

Teddy JAANS Am Freitagmorgen kam es bei einer Drogenhilfeeinrichtung in Luxemburg zu einem Angriff mit einer schwer verletzten Person.

In der Nähe der Drogenhilfeeinrichtung entlang der Route de Thionville in Luxemburg-Stadt ist am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ein Mann mit einer Eisenstange und einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt worden.

Das Opfer ist nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit Stichverletzungen im Brustbereich ins Krankenhaus transportiert worden, wo es notoperiert wurde. Sein Gesundheitszustand ist stabil und letzten Informationen nach besteht keine Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort angetroffen und gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde derselbe auf frischer Tat festgenommen und die Tatwaffen, welche in unmittelbarer Nähe des Tatorts vorgefunden wurden, beschlagnahmt.



Festnahme nach Einbruch

Ebenfalls festgenommen wurde ein Tatverdächtiger am Donnerstag in Reckingen. Der Mann soll versucht haben, in ein Haus in der Rue de Pontpierre in Monnerich einzubrechen, er wurde allerdings durch einen der Bewohner gestört und nach einer kurzen Flucht durch die Polizei gestellt. Er hat am Freitag einen Termin mit dem Untersuchungsrichter.

