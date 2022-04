Messerattacke nach Streit in Wiltz

In Wiltz fügte am Samstagabend ein Mann einem Kontrahenten schwere Stichverletzungen zu. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

(jt) - In der Nacht auf Sonntag ist es in Wiltz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Nach einem Streit hat ein Mann auf einen anderen eingestochen und ihn schwer verletzt. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Schauplatz der Auseinandersetzung war eine Wohnung in Wiltz. Dort ist es nach Angaben der Polizei gegen 21.20 Uhr zu einem Streit zwischen beiden Männern gekommen, woraufhin einer der beiden mit einem Messer auf den anderen losging. Das Opfer wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Der mutmaßliche Täter konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Er wurde am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Spurensicherung führte am Tatort Untersuchungen durch, um die genauen Umstände der Messerattacke zu klären.

