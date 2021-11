Die Bilanz der vergangenen Stunden: Eine Messerattacke, zwei Diebstähle und eine Schlägerei mit Pfefferspray.

Aus dem Polizeibericht

Messerattacke, Diebstähle und eine Schlägerei

Die Bilanz der vergangenen Stunden: Eine Messerattacke, zwei Diebstähle und eine Schlägerei mit Pfefferspray.

(jwi) - In der Nacht auf Samstag kam es zu mehreren Polizeieinsätzen in der Hauptstadt. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht am Samstag.

Im Viertel Bonneweg wurde in einer Kneipe ein Mann mit einem Messer angegriffen. Das Opfer wurde nur leicht verletzt. Die Beamten konnten den Täter stellen.

Ermittlungen nach tödlichem Unfall auf dem Knuedler dauern an Zwei Jahre nachdem ein Junge auf dem Weihnachtsmarkt tödlich verunglückt ist, dauert die Untersuchung an. Auch wegen neuer Elemente.

Gegen 3 Uhr kam es zu einer Schlägerei auf der Paräisser Plaz im Bahnhofsviertel. Zehn Personen gerieten hier aneinander. Auch Pfefferspray wurde laut Polizei eingesetzt.

Gegen 19.30 Uhr wurde eine Person im Park an der Petruss von vier Tätern beklaut. Sie entnahmen ihm sein Telefon, Geld, Schuhe sowie seine Jacke. Kurze Zeit später kam es zu einem versuchten Überfall in Belair. Hier wollten drei Täter dem Opfer das Handy entreißen. Ein Autofahrer kam dem Opfer zu Hilfe. In beiden Fällen konnten die Täter flüchten.









Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.