Messerangriff: Zwölf Jahre Haft gefordert

Carol K. hatte ihren Lebensgefährten mit einem Messer schwer verwundet. Nun droht ihr eine Gefängnisstrafe.

(SH) - Zwölf Jahre Haft, neun Jahre davon könnten allerdings unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt werden. Dies forderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft am Freitag zum Abschluss eines Prozesses wegen versuchten Totschlags.

Vor der Kriminalkammer in Diekirch verantworten musste sich die 44-jährige Carol K., dies, nachdem sie ihrem damaligen Lebensgefährten am Abend des 23. Oktober 2018 am Wohnort des Paares in Redingen/Attert einen Messerstich zugefügt hatte.

Bei dem Angriff war die Hauptschlagader des Opfers durchtrennt worden ...