Messdiener: Kleine Helfer, große Aufgabe

Für einen Tag Messdiener in der hauptstädtischen Kathedrale sein – diese Möglichkeit haben Kinder und Jugendliche während der Muttergottesoktave.

Wollt ihr für einen Tag Messdiener sein?“, fragt Pfarrer Edmond Ries. „Jaaa“, rufen die Jungen und Mädchen aufgeregt aus allen Ecken, es sind die Kinder aus dem Dekanat Süden-Ost. Gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern sind sie am Dienstagmorgen in die Hauptstadt gekommen, um an der Oktave teilzunehmen.



Um 8 Uhr treffen sich die Mitglieder der Pfarreien auf dem Plateau du Saint-Esprit, um dann gemeinsam den kurzen Weg bis zur Kathedrale zu pilgern ...