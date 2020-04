Üble Beschimpfungen eines Ratskollegen haben den Mertziger Bürgermeister Mike Poiré jetzt zum Reagieren bewogen. Eine Kopfwäsche vom Feinsten.

Mertziger Bürgermeister: "Ich kann nicht mehr"

Der Blick auf die Tagesordnung ließ nicht erahnen, dass die Sitzung des Gemeinderats Mertzig am Mittwochabend zu einer ebenso außergewöhnlichen wie bemerkenswerten werden würde.

Bürgermeister Mike Poiré sah sich nämlich genötigt, einem Ratskollegen, den er allerdings nicht namentlich nannte, wegen respektloser Mails, die dieser in den vergangenen Monaten an die ganze Belegschaft der Gemeinde verschickte, in aller Form den Kopf zu waschen.

„Du blöden, domme Paragrafereider“, „Du bass komplett ofgehuewen“, „Ech kann däi Gelabers net méi héieren“, „Déi dräi Geléiert“, oder auch „Firwat ëmmer deen Tralala!“ sind nur einige der Beschimpfungen, die der Ratskollege an die Adresse des Bürgermeisters, den Schöffenrat sowie auch Teile des Gemeindepersonals richtete.

„Ich musste jetzt die Handbremse ziehen“

Er könne nicht mehr. Das, was geschrieben wird, gehe zu weit und setze ihm und den Schöffen ziemlich zu und nehme ihnen Lust und Freude zu arbeiten, so Mike Poiré zu Beginn seiner ausführlichen Erklärung.

Die Worte, die benutzt werden, seien beleidigend und respektlos und trügen nichts dazu bei, die aktuell großen Herausforderungen, die sich stellten, korrekt meistern zu können, dies besonders vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde von der Politik über die Verwaltung bis hin zum technischen Dienst zuletzt komplett neu aufgestellt worden sei.

Mike Poiré leitet seit den vergangenen Wahlen die Geschicke der Gemeinde als Bürgermeister. Foto: Privat

Um unter diesen Umständen gut funktionieren zu können, brauche man motiviertes Gemeindepersonal und auch Zusammenhalt in der Verwaltung, wobei dem Gemeinderat eine tragende Rolle zukomme. Leider sei der Respekt untereinander zuletzt teilweise verloren gegangen, und unabhängig von der Sache sei sich immer wieder im Ton vergriffen worden.

Es sei denn auch seine Pflicht gewesen, jetzt die Handbremse zu ziehen, so Poiré. Menschen systematisch immer wieder zu beleidigen, direkt ins Gesicht, am Telefon, in E-Mails, aber natürlich auch hinter dem Rücken dürfe nicht zur normalen Umgangsform werden. Persönlichen Frust und Komplexe an anderen Personen auszulassen, in dem man Dinge behauptet, die nicht der Realität entsprechen und völlig aus der Luft gegriffen sind, seien wirklich nicht die Umgangsform, die man sich wünsche.

Das sei kontraproduktiv, gehe an die Moral, mache krank und traurig, so der Bürgermeister. Aus Respekt vor den Bürgern wolle er aber nach vorne schauen und sich weiter mit vollem Einsatz in den Dienst der Gemeinde stellen, obwohl er kurzzeitig ans Aufhören gedacht habe, was wohl auch von einer bestimmten Seite so erhofft worden sei.

„Lasst uns an einem Strang ziehen, uns auf das Wesentliche konzentrieren und wieder alle in einem respektvollen Ton miteinander kommunizieren,“ so der Aufruf von Mike Poiré am Ende seiner Ansage, während der es mucksmäuschenstill geworden war im großen Saal des Centre Turelbach, wohin man wegen der neuen Abstandsbestimmungen für die Sitzung ausgewichen war.

Nur gemeinsam könne man die Aufgaben, die jetzt auf die Gemeinde zukommen, gut bewältigen. Insbesondere erwähnte Mike Poiré dabei das bereits initiierte Mammutprojekt einer neuen Grundschule samt Maison relais und Sporthalle. In nächster Zukunft müsse darüber hinaus auch noch eine Subsidienreform für die Vereine sowie eine generelle Taxen- und Subventionsreform durchgeführt werden. Abgesehen davon wird derzeit auch noch das Gemeindehaus renoviert.



