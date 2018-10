Am Samstagmorgen gegen 11Uhr20 kam es beim Entleeren eines Tankschiffes im Tanklager des Hafens in Mertert zu einem Zwischenfall. Das meldet die Polizei in einer Mitteilung.

Mertert: Hunderte Liter Diesel fließen in die Mosel

(mbb) - Die Polizei meldet, dass es am Samstagmorgen zu einem Zwischenfall beim Entleeren eines Tankschiffes im Tanklager des Hafens in Mertert kam.



"Nach Abschalten der großen Pumpen wurde wie vorgesehen eine kleinere Pumpe zum vollständigen Entleeren des Tankes eingesetzt", so die Meldung der Polizei. "An dieser Anlage war ein Schieber falsch gesetzt, sodass sich der abgepumpte Treibstoff über ein Ventil auf das Schiffsdeck entleerte."

Da sich der Tanker zu diesem Zeitpunkt in Schräglage befand, konnte die Sicherheitswand des Decks die große Menge des übergelaufenen Dieselöls nicht zurückhalten. Nach Angaben des Betreibers flossen zirka 400 Liter Diesel in die Mosel. Die Feuerwehr aus Manternach, Mertert, Grevenmacher, Lintgen, sowie des „Service Dépolution aus Esch-Sauer“ versuchten mit Ölsperren und Aufsaugmatten so viel Treibstoff wie möglich zurückzuhalten. Der Ölfilm breitete sich aber in kurzer Zeit weiträumig aus, sodass die Feuerwehr aus Wellen und Konz weitere Sperren errichten mussten.



Die Schifffahrt auf der Mosel musste wegen den Ölsperren eingestellt werden. Das genaue Ausmaß der Verschmutzung ist zurzeit noch ungeklärt.