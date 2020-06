Ein Mann war in der Nacht zum Sonntag in Mersch mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Mersch: Mann mit nationalem und internationalem Fahrverbot festgenommen

(rc) - Kurz vor 5 Uhr am Sonntag meldete ein Anrufer der Polizei einen Fahrer, der in Mersch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreisverkehr Tinnesbruch steuerte. Zur gleichen Zeit führte eine Streife bereits eine Verkehrskontrolle in der Nähe durch und wurde auf besagten Fahrer aufmerksam, da er mit hoher Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn unterwegs war.

Der Wagen wurde gestoppt. Bei der Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass sowohl ein nationales als auch ein internationales Fahrverbot gegen den Fahrer bestand. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet und ordnete die Festnahme des Mannes an, der am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.

