Mersch: Laster fährt gegen eine Mauer

Gegen 14.25 Uhr kam es in Mersch zu einem Unfall auf der Höhe des Nationalen Literaturarchives.

(SC) - Am Freitagnachmittag kam es gegen 14.25 Uhr zu einem Unfall vor dem Nationalen Literaturarchiv in Mersch. Ein Lastwagen, der vom Cactus Supermarkt in Richtung Zentrum unterwegs war, fuhr auf der Höhe des historischen Gebäudes in der Rue de la Gare gegen eine Mauer und streifte dabei außerdem einen Baum.

Laut Polizei verlor der Fahrer des Lastwagens im Gefälle auf der regennassen Straße die Kontrolle über sein Gefährt und konnte nicht mehr bremsen. Erst in der Trennmauer zwischen Gehweg und Grundstück kam er Laster zum Halt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Die Strecke in dem Bereich ist derzeit gesperrt. Der Lastkraftwagen ist laut einer Polizeisprecherin nicht mehr fahrtüchtig und muss abgeschleppt werden. Da dies mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist, bleibe die Strecke voraussichtlich noch länger unbefahrbar, so die Sprecherin.



Umleitungen in beide Richtungen wurden bereits eingerichtet. An Verkehrsteilnehmer geht die Warnung, den betroffenen Raum zu umfahren. Neben der Polizei sind auch Angestellte der Gemeinde vor Ort.



