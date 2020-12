Mersch investiert 170 Millionen Euro

Die Gemeinde Mersch wird in den nächsten Jahren ihr Gesicht verändern. Bürgermeister Michel Malherbe erklärt die Großprojekte.

Wer zum Merscher Rathaus will, kommt an der Großbaustelle Rue Grande-Duchesse Charlotte nicht vorbei. Die Gemeinde Mersch um Bürgermeister Michel Malherbe (DP) wird sich in den kommenden Jahren mit einigen umfangreichen Projekten beschäftigen – auch wenn der Einfluss auf den Haushalt 2021, der am Mittwoch vorgestellt wurde, noch nicht der Größenordnung der Investitionen entspricht.

Michel Malherbe, bei der Budgetpräsentation 2019 haben Sie gesagt, dass zwei „saure Jahre“ auf die Gemeinde zukommen? Wie fällt Ihre Analyse nach den vergangenen, von der Corona-Pandemie geprägten, Monaten aus? ...