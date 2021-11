Die Verantwortlichen der Hauptstadt hatten am Donnerstagmittag auf die Place Guillaume II eingeladen.

Orange Week

Menschenkette gegen Gewalt an Frauen

David THINNES Die Verantwortlichen der Hauptstadt hatten am Donnerstagmittag auf die Place Guillaume II eingeladen.

Die „Orange Week“ findet bereits zum fünften Mal in Luxemburg statt. Am Donnerstagmittag wurde auf der Place Guillaume II eine Menschenkette geformt, um auf das Problem der Gewalt gegen Frauen und Mädchen hinzuweisen. Die Verantwortlichen der Hauptstadt hatten zu diesem Termin eingeladen.

4 Die "Orange Week" soll die Gesellschaft für das Problem der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sensibilisieren. Fotos: Marc Wilwert

Die "Orange Week" soll die Gesellschaft für das Problem der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sensibilisieren. Fotos: Marc Wilwert

Während der „Orange Week“ finden in der Hauptstadt noch weitere Aktionen statt. Von Donnerstag und bis zum 10. Dezember werden ebenfalls einige Gemeindegebäude orange beleuchtet sein, wie zum Beispiel die Märei, die Villa Vauban oder der Wasserturm im Ban de Gasperich.

Am 2. Dezember wird in der Cinémathèque der Film „Ne dis rien“ gezeigt. Im Anschluss findet in Zusammenarbeit mit der Organisation „Femmes en Détresse“ eine Diskussionsrunde statt. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite der Cinémathèque.

Ins Leben gerufen wurde die Aktionswoche 2008 vom Generalsekretär der Vereinten Nationen im Rahmen des Projekts „UNiTE“. Ziel ist es, die Gesellschaft für das Problem der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu sensibilisieren, um der sexistischen Gewalt ein Ende zu setzen.



Am 20. November hatte bereits ein Solidaritätsmarsch in Esch/Alzette in Präsenz von Großherzog Henri und seiner Frau, Großherzogin Maria Teresa, statt.



