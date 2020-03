Das Syndikat der Luxemburger Apotheker rät jedem Bürger, der Corona-ähnliche Symptome aufweist, davon ab, selbst Medikamente in der Apotheke abzuholen.

Menschen mit Symptomen sollen Gang zur Apotheke vermeiden

Rosa CLEMENTE Das Syndikat der Luxemburger Apotheker rät jedem Bürger, der Corona-ähnliche Symptome aufweist, davon ab, selbst Medikamente in der Apotheke abzuholen.

Menschen, die Corona-ähnliche Symptome - also Husten, Fieber, Halsschmerzen - aufweisen, sollen nicht mehr selbst zur Apotheke gehen, um die vom Arzt verschriebenen Medikamente abzuholen, sondern eine Person dahin schicken, die keine Symptome aufweist. So lautet die Bitte des Luxemburger Apotheker-Syndikates (SPL), die am Freitagnachmittag per Schreiben veröffentlicht wurde.

Apotheken: Die Hüter der Heilmittel Apotheker unterliegen strengen Auflagen, genießen dadurch aber auch einen gewissen Schutz. Denn nicht jeder kann einfach eine Apotheke eröffnen.

Auch sollen Nachtapotheken nur noch von den Menschen aufgesucht werden, die auch tatsächlich nach einem Aufenthalt im Notdienst eines Krankenhauses, Medikamente abholen müssen.

Im Schreiben erwähnt das Syndicat ebenfalls, dass es derzeit in Luxemburg keine Engpässe, was die allgemeinen Arzneimittel betrifft, gibt. Masken und Desinfektiongele seien zwar weniger vorhanden, diese wären für den "normalen Bürger" aber auch nicht absolut notwendig. Sich mehrmals täglich gründlich die Hände waschen, wäre in jedem Fall die bessere Option.